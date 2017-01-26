НБУ повысил прогноз роста экономики Украины на 2017 год Основным драйвером экономики станет потребительский спрос.

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Национальный банк повысил прогноз роста ВВП Украины на 2017 год с 2,5% до 2,8%, но при этом снизил прогноз на 2018 год - с 3,5% до 3%.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Регулятор считает, что в 2017 году экономическую активность будет стимулировать увеличение потребительского спроса в результате повышения минимальной заработной платы.

Также ожидается, что экспорт возобновит рост на фоне улучшения условий торговли и высоких объемов урожая прошлого года. Увеличение экспортной выручки позволит предприятиям продолжать наращивать инвестиции относительно высокими темпами. Но в условиях все еще низких темпов потенциального роста экономики и медленных процессов импортозамещения повышение внутреннего инвестиционного спроса в основном будет удовлетворяться за счет импортируемой продукции.

В 2016 году рост спроса на импорт был основным фактором расширения дефицита текущего счета, и ситуация вряд ли изменится в ближайшие два года. Прогноз по дефициту на 2017-2018 год составляет около 3,5 млрд долларов США. Он будет покрываться притоком капитала по финансовому счету, в первую очередь за счет привлечения инвестиционных и долговых ресурсов. Как следствие, сводное сальдо платежного баланса в 2017-2018 годах должно оставаться профицитным.

Ключевыми рисками для этого сценария является геополитическая турбулентность и ее негативное влияние на мировую экономику и Украины, а также риск ухода от проведения взвешенной фискальной политики, в частности слишком резкое повышение социальных стандартов.

Напомним, что в 2016 году ВВП Украины вырос на 1,8%.