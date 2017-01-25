САП подала повторный иск, чтобы забрать у Фирташа ЗТМК Предприятие пытаются вернуть в госсобственность.

Фото: akzent.zp.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала в Хозяйственный суд Киева новый иск о расторжении договора о создании ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

Об этом сообщает пресс-служба САП в Фейсбуке.

Отмечается, что САП инициирует расторжение договора об учреждении ООО и возвращение комбината к государственному управлению. Для этого в декабря 2016 года САП уже подавала иск в Хозсуд, но он дважды отказал в рассмотрении дела.

"Во избежание затягивания рассмотрения дела... после оплаты нового судебного сбора и возврата материалов из Хозяйственного суда города Киева 25 января 2017 САП подала новый иск о расторжении договора об учреждении ООО «ЗТМК»", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба САП

Напомним, Group DF Дмитрия Фирташа и Фонд госимущества в ноябре 2013 года создали ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", которому отошел имущественный комплекс одноименного госпредприятия. Доля государства в новой компании составила 51% за счет имущественного комплекса ЗТМК. Фирташ в лице Tolexis Trading должен был инвестировать в предприятие $110 млн и за это получить 49%-ную долю.

Однако Фирташ добился назначения своего менеджмента на предприятие, решениями которого большинство денег были потрачены на погашение долгов за энергоносители и перед кредиторами, связанными с Group DF. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм.

В связи с этим САП хочет добиться расторжения договора и возврата комбината государству.