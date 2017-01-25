"Укрзализныця" должна отказаться от простых решений вроде повышения тарифов, - вице-премьер "У меня лично возникает неприятие темы поднятия тарифов"

Руководство "Укрзализныци" не должно решать вопросы обновления подвижного состава за счет повышения тарифов на пассажирские и грузовые перевозки. Об этом сегодня на заседании правительства заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Я бы предостерег руководство "УЗ" от простых решений. На тему того, что давайте быстро решим вопрос по улучшению сервиса и обновлению подвижного состава за счет повышения цен и тарифов для перевозки пассажиров и промышленности. На мой взгляд, доверие к нынешнему руководству "УЗ" будет выстроено в обществе только тогда, когда мы будем отказываться от простых решений", - отметил чиновник.

По его словам, вопрос улучшения качества перевозок и ремонта вагонов можно решить более действенным способом – с помощью поступлений, которые даст борьба с коррупцией на госпредприятии.

"Нужно, чтобы та борьба с коррупцией, о которой вы (Войцех Балчун – ред.) говорите не на одном заседании, трансформировалась в перетекание денег, которые раньше оседали в карманах коррупционеров, в качество обслуживания, в увеличение и обновление подвижного состава. Поэтому у меня лично возникает неприятие темы поднятия тарифов", - подчеркнул Розенко.

Напомним, "Укрзализныця" заложила в план по капитальным инвестициям на 2017 год повышение тарифов на грузоперевозки на 25%. Федерация работодателей Украины пришла к выводу, что такая мера уничтожит значительную долю украинского экспорта, сделав продукцию национальных производителей неконкурентной на мировых рынках. Глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык заявил, что руководство предприятия не использует его внутренние резервы, перекладывая проблему неэффективности работы на плечи потребителей.

"Во-первых, это коррупция, которая остается в "Укрзализныце". Во-вторых, это оборот вагонов, который за три года увеличился на 43%, что говорит о качестве управления. Нужно качественно управлять тем ресурсом, той махиной, которой является "Укрзализныця". В-третьих, мы дали аналитику, которая говорит, что увеличение тарифов приводит к уменьшению объемов перевозок "Укрзализныци", - пояснил глава совета ФРУ.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян также считает, что реформа "Укрзализныци" с приходом команды глав УЗ Войцеха Бальчуна фактически остановилась. "Кроме красивых презентаций, у нас нет никакого результата…Это вопрос как нацбезопасности, так и экономики", - считает Омелян.