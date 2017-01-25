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НБУ считает завышенными проценты в госбанках

Государству сейчас принадлежат четыре крупнейших банка в Украине.

НБУ считает завышенными проценты в госбанках
Фото: Макс Левин

Национальный банк считает, что государственные коммерческие банки сейчас предлагают слишком высокие проценты по депозитам.

"Как у регулятора у нас много вопросов, почему государственные банки конкурируют между собой, предлагая такие высокие ставки, как для бизнеса, так и розничного сегмента", - заявил в среду директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

По словам представителя НБУ, этот вопрос должен решиться в течение нескольких месяцев.

"Должен пройти какой-то адаптационный период для Приватбанка. Новый менеджмент должен определиться с краткосрочной и среднесрочной стратегией. Через пару месяцев ситуация станет более стабильной и госбанки не будут задавать такой высокий уровень по ресурсам", - отметил Ваврищук.

В данный момент госбанки предлагают одни из наиболее высоких процентных ставок по гривневым депозитам (сроком на 12 месяцев): Приватбанк - 20% годовых, Укргазбанк - 19% годовых, Ощадбанк - 17,5%.

Напомним, что государству сейчас принадлежат четыре крупнейших банка в Украине: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк.

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Источник: "Українські новини"
Тэги: банки, депозиты, НБУ, Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк

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