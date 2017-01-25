Впервые за три года компания из Украины разместила евробонды "Кернел" разместил бумаги на $500 млн под 8,875%

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Агрохолдинг Kernel Holdings S.A. 25 января 2017 года выпустил пятилетние еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов со ставкой 8,875%. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу на сайте компании.

Отметим, в течение последних 3 лет ни государству Украина, ни украинским компаниям не удавалось размещать евробонды (за исключением облигаций, гарантированных правительством США в рамках финансовой помощи Украине).

В агрохолдинге сообщают, что объем спроса в два с половиной раза превысил сумму эмиссии и цена снижена с предыдущего индикатива 9,25-9,50%. Облигации выпущены с очень малым спредом над суверенными облигациями.

"Это знаковая сделка для Кернел и Украины так как мы снова открыли внешний долговой рынок страны после 3-летнего застоя, и завершили сделку до выпуска государством облигаций. Это четкое свидетельство сильного кредитного профиля Кернел и значительного доверия международного сообщества инвесторов к компании", - говорится в сообщении.

Ожидается, что облигации получают рейтинг B+ агентством Fitch и B агентством S&P, соответственно на два и один уровень выше рейтинга государственных облигаций Украины.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. С ноября 2007 года акции холдинговой компании группы Kernel Holding торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).