Аграрные объединения просят Гройсмана способствовать урегулированию конфликта между НБУ и руководством Ukrlandfarming В 2016 году Ukrlandfarming произвел продукции на сумму более 1,2 млрд долларов.

Фото: trademaster.ua

Ряд аграрных объединений обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором просит способствовать урегулированию конфликта между Национальным банком и руководством агрохолдинга Ukrlandfarming.Об этом говорится в письме, направленном Гройсману, текстом которого располагают Українські Новини.

"Мы считаем, что реструктуризация задолженности компании перед государством положительно повлияет не только на развитие предприятия, но и на отрасль АПК в целом. Просим Вас безотлагательно провести под Вашим председательством совещание при участии представителей Администрации Президента, профильных комитетов Верховной Рады и главы НБУ Валерии Гонтаревой по урегулированию конфликта между НБУ и руководством крупнейшего агрохолдинга в Украине Ukrlandfarming цивилизованным путем", - говорится в письме.

Фото: rbc.ua

Под обращением свои подписи поставили гендиректор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий, исполняющая обязанности гендиректора объединения "Украинская аграрная конфедерация" Мария Дидух, председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дыкун, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томыч и председатель Совета Федерации работодателей АПК Вадим Бодаев.

Фото: rbc.ua

Объединения выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией в отношениях между НБУ и Ukrlandfarming.

Они отмечают, что распространяемая Нацбанком информация о задолженности Ukrlandfarming на 38 млрд гривен перед государством не соответствует действительности, а сумма задолженности является в 2 раза меньшей, поэтому банкротить компанию нет смысла.

"Ряд иностранных кредиторов продлили кредиты для компании и признали, что она может вернуть заимствованные средства. А для их возвращения необходимо сберечь целостность компании и обеспечить ее нормальное функционирование", - говорится в письме.

Его авторы считают, что действия НБУ направлены на дискредитацию собственника компании - бизнесмена Олега Бахматюка в глазах инвесторов.

"Складывается впечатление..., что НБУ пытается получить контроль над предприятиями отрасли, чтобы потом их перепродать за бесценок с коррупционной выгодой", - заявляют авторы обращения.

По их мнению, данный конфликт может привести к негативным последствиям для экономики страны, ухудшая инвестиционный климат, а если же в результате действий НБУ компания разрушится, то это окажет негативное влияние на капитализацию отечественных агрокомпаний.

"Также в Украине могут остаться незасеянными около 600 тыс. га земель, а около 37 тыс. человек в сельской местности могут потерять работу", - отмечается в письме.

По данным его авторов, в 2016 году Ukrlandfarming произвел продукции на сумму более 1,2 млрд долларов, направив в зарплатный фонд 2,5 млрд гривен, государству в виде налогов - 2 млрд гривен.

Как сообщалось ранее, председатель совета директоров агрохолдинга Ukrlandfarming PLC Олег Бахматюк обратился к Президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с призывом не допустить рейдерского захвата его компании Национальным банком.

В структуру Ukrlandfarming входит более 200 горизонтальных хранилищ для зерна, семенные заводы, ряд птицефабрик, ферм по выращиванию кур-несушек, репродукторы, селекционных хозяйства, комбикормовые заводы, склады длительного хранения, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудс", сахарные заводы, мясокомбинаты.

Собственником агрохолдинга является Олег Бахматюк.