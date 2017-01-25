Все тайны AdWords - от запуска до сопровождения

28 января с 13:00 до 16:00 Академия интернет-маркетинга «WebPromoExperts» проведет специализированную встречу с экспертом, которая будет полезна всем, кто хочет получить максимальную эффективность от запуска контекстной рекламы.
Во время встречи вы обсудите и узнаете:
1. Как создать и настроить аккаунт Google AdWords
2. Как создать кампанию и таргетировать аудиторию
3. Как создать группу объявлений и объявления
4. Как отслеживать эффективность рекламных кампаний
5. Как управлять бюджетом рекламной кампании
6. Новые фишки Google AdWords
Спикер — Олег Поддубный, руководитель отдела контекстной рекламы в Quadrate28.
Первые шаги в интернет-маркетинге сделал в 2013 году. Сертифицированный специалист Google Analytics, Google Adwords. Любитель автоматизации и систематизации процессов. Олег проводит вебинары в WebPromoExperts, автор статей и гайдов. Также проводил тренинги по Google AdWords для БМ Украина.
Участникам семинара выдается именной сертификат.
Когда: 28 января с 13:00 до 16:00
Где: г. Киев, ул. Машиностроительная 44, 4 этаж, желтый зал
Стоимость: при оплате до 27 января — 299 грн. В день встречи — 399 грн.
Если вы не сможете посетить встречу, можно приобрести видеозапись.
Регистрируйтесь на встречу со специалистом по контекстной рекламе!
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