Все тайны AdWords - от запуска до сопровождения

28 января с 13:00 до 16:00 Академия интернет-маркетинга «WebPromoExperts» проведет специализированную встречу с экспертом, которая будет полезна всем, кто хочет получить максимальную эффективность от запуска контекстной рекламы.

Во время встречи вы обсудите и узнаете:

1. Как создать и настроить аккаунт Google AdWords

2. Как создать кампанию и таргетировать аудиторию

3. Как создать группу объявлений и объявления

4. Как отслеживать эффективность рекламных кампаний

5. Как управлять бюджетом рекламной кампании

6. Новые фишки Google AdWords

Спикер — Олег Поддубный, руководитель отдела контекстной рекламы в Quadrate28.

Первые шаги в интернет-маркетинге сделал в 2013 году. Сертифицированный специалист Google Analytics, Google Adwords. Любитель автоматизации и систематизации процессов. Олег проводит вебинары в WebPromoExperts, автор статей и гайдов. Также проводил тренинги по Google AdWords для БМ Украина.

Участникам семинара выдается именной сертификат.

Когда: 28 января с 13:00 до 16:00

Где: г. Киев, ул. Машиностроительная 44, 4 этаж, желтый зал

Стоимость: при оплате до 27 января — 299 грн. В день встречи — 399 грн.

Если вы не сможете посетить встречу, можно приобрести видеозапись.

Регистрируйтесь на встречу со специалистом по контекстной рекламе!

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