В Кабмине пообещали изучить законопроект о временном ввозе авто Данилюку изложили требования владельцев машин с иностранной регистрацией.

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Министерство финансов Украины изучит конфликтную ситуацию с временным ввозом автомобилей в страну и проведет экспертизу законопроекта, предлагаемого группой народных депутатов для его урегулирования.

"Будем разбираться с этим вопросом", - сказал глава Минфина Александр Данилюк журналистам, комментируя итоги прошедшей во вторник короткой встречи с авторами законопроекта народными депутатами Владимиром Парасюком и Юрием Деревянко, поддерживающими протестные акции украинских владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, передает "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что решение должно быть взвешенным, так как оно может касаться до 1,5 млн человек.

"Данилюк нас заверил, что проблему надо решать, что сегодня он посмотрит норму закона и даст свою оценку", – подтвердил эту информацию в эфире "112 канала" Парасюк. Он отметил, что такая экспертиза необходима, чтобы минимизировать риск вето на этот закон.

По мнению депутата, принятие этого документа ликвидирует большую коррупцию на границе, уберет очереди на границе, пополнит госбюджет, а также станет первым шагом по внедрению в Украине свободного автомобильного рынка.

Напомним, законопроект №5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования)" был зарегистрирован в Верховной Раде 21 декабря.

Авторы предлагают разрешить владельцам транспортных средств (легковых автомобилей, грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн) возрастом старше семи лет их временный ввоз (сроком на год) для частного использования под письменное обязательство обратного вывоза с уплатой за каждый полный или неполный календарный месяц заявленного срока пребывания на таможенной территории Украины ежемесячно 0,5% суммы таможенных платежей, которые применялись бы при выпуске автомобиля в свободное обращение. В то же время согласно "Заключительным положениям" законопроекта, в 2017 году эти отчисления составят 0,2%, в 2018 году – 0,3%, а на 0,5% выйдут только в 2019 году.

Сбор предлагается уплачивать во время пропуска авто через зону таможенного контроля на границе, но в дальнейшем срок временного ввоза можно будет продлить на срок до 60 суток без пересечений госграницы с внесением соответствующей суммы. Один человек сможет "временно ввезти" один автомобиль, но допускается возможность продлевать временный ввоз раз в год.

Законопроектом предлагается заменить в Таможенном кодексе понятие "ввоз" с целью транзита автомобилей (в настоящее время – сроком до 5 дней) термином "перемещение" с сохранением условия внесения залога в размере стоимости полной растаможки.

В Польше, Литве, Чехии сейчас можно купить автомобили намного дешевле, чем в Украине, но процедура их регистрации и получения украинских номеров зачастую сопоставима с ценой самого транспортного средства.