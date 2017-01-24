Омелян оценил работу Бальчуна в "зрадах" и "перемогах" Министр считает, что дорожная карта реформирования УЗ провалена.

Фото: facebook/Marina Tomko

Министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинил Войцеха Бальчуна в невыполнении плана реформирования "Укрзализныци", который он представлял 25 июля 2016 года.

Дорожная карта Бальчуна состояла из краткосрочных (6 месяцев) и среднесрочных реформ (18-24 месяца).

По оценке Омеляна, из 27 изменений, которые глава "Укрзализныци" планировал осуществить за шесть месяцев, выполнено только одно - начата активная PR-кампания. Комплаенс-офис и пассажирский филиал "Укрзализныци" созданы только на бумаге, а остальные пункты провалены, считает Омелян.

Напомним, на прошлой неделе Омелян заявил, что голосовал против Войцеха Бальчуна при выборе руководителя "Укрзализныци", и раскритиковал его работу, назвав "капризным шоуменом" и "ширмой". Скандал разразился после того, как правительство решило вывести "Укрзализныцю"из подчинения Мининфраструктуры.

Бальчун в ответ обвинил Омеляна в том, что УЗ столкнулась с саботажем и блокированием "на самом высоком министерском уровне". Он также заявил, что положительных изменений в компании "не видит только слепой".

Поляк Войцех Бальчун, который в свое время возглавлял польскую железную дорогу PKP Cargo, был назначен на должность главы "Укрзализныци" весной 2016 года.