Уничтожение Ukrlandfarming противоречит интересам государства, – Павелко Если работу предприятия заблокировать, мы получим депрессивные регионы с разваленной инфраструктурой, считает нардеп.

Фото: Артем Атаманюк

Блокировка Нацбанком работы агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка приведет к увеличению территорий депрессивных регионов с разваленной инфраструктурой и большим количеством безработных, падению доходов от экспорта и обвалу курса национальной валюты. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам бюджета и заместитель руководителя фракции партии Блок Петра Порошенко Андрей Павелко, комментируя открытое письмо бизнесмена к высшему руководству страны, пишет "Обозреватель".

"Если завтра работу Ukrlandfarming заблокировать – а кто-то в Нацбанке, видимо, этого добивается, мы получим депрессивные регионы с разваленной инфраструктурой и большим количеством безработных. Мы получим падение экспорта, и тот же Нацбанк вынужден будет тратить резервы на поддержку курса национальной валюты", - заявил Андрей Павелко.

По его словам, таким активом, как Ukrlandfarming, гордилось бы любое государство.

"Там работают десятки тысяч людей, они платят ежегодно несколько миллиардов гривен в бюджеты всех уровней. Для многих населенных пунктов предприятия холдинга – градообразующие. От его стабильной работы зависит благосостояние сотен тысяч наших сограждан. Поэтому государство просто обязано поддерживать эту структуру. Тем более сейчас, когда отечественная экономика переживает далеко не самые лучшие времена", - считает Андрей Павелко.

Нардеп также отметил, что намерения чиновников Нацбанка заработать на перепродаже предприятий агрохолдинга Ukrlandfarming неприемлемы.

"Возможно, кто-то из чиновников рассчитывает заработать на перепродаже предприятий Бахматюка, и именно поэтому бегает с бумажками по телестудиям, пытаясь его дискредитировать. Но уничтожение работающего бизнеса, уничтожение десятков тысяч рабочих мест – прямо противоречит интересам государства, так как именно государство будет вынуждено платить людям субсидии, пособия по безработице, латать бюджетные дыры. Уверен, с этой позицией согласны и президент, и премьер", - говорит Андрей Павелко.

По его мнению, в конфликте руководства Нацбанка и собственника Ukrlandfarming присутствует личностный фактор, поэтому компромиссное решение необходимо принимать срочно и на высшем уровне

"Олег Бахматюк предлагает провести реструктуризацию задолженности на тех же условиях, что была проведена для его международных кредиторов – я не вижу причин, почему НБУ должен в этом ему отказывать. Не так давно Украина сама провела реструктуризацию собственных долговых обязательств. Это нормальная мировая практика – идти на встречу заемщику, столкнувшемуся с объективными сложностями", - добавил Андрей Павелко.

Как сообщалось, на прошлой неделе владелец агрохолдинга Ukrlandfarming Олег Бахматюк направил открытое письмо президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором заявил о намерениях главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой уничтожить компанию. По словам Олега Бахматюка, в последние 2,5 года Ukrlandfarming "испытывает перманентные попытки рейдерского захвата, информационные и юридические атаки, финансовое и правовое давления со стороны НБУ". Владелец агрохолдинга считает, что распространение Национальным банком недостоверной информации можно расценивать как сознательную манипуляцию и провокацию, направленные на причинение вреда деловой репутации компании и акционерам, а также на разбалансировку финансового состояния бизнеса, который в 2016 году обеспечил 1,5% ВВП.