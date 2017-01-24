Из 5 млрд гривен активов в банке "Михаловский" осталось только 138 млн Остальное было выведено за несколько дней до банкротства.

Фото: Сергей Нужненко

Реальная стоимость активов обанкротившегося банка "Михайловский" - всего 138 млн гривен, хотя на бумаге они составляют 5,1 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов со ссылкой на акт формирования ликвидационной массы. Оценка активов подтверждена тремя компаниями: ЗАО "Консалтингюрсервис", ЧП "Витал-профи" и ООО "Украинская экспертная группа".

В процессе ликвидации в первую очередь может быть продано собственное имущество банка: старые компьютеры, мебель, кассовое оборудование, банкоматы. Эти вещи оцениваются в 30,5 млн гривен. На балансе банка нет ни одного помещения или земельного участка коммерческого назначения, из транспортных средств - только прицеп "Сантей 2000".

Остальные активы, в первую очередь кредитные портфели юридических и физических лиц, были выведены за несколько дней до введения временной администрации.

Кредитный портфель юридических лиц, размер которого в отчетности банка составил 1,48 млрд грн, независимые оценщики оценили в 59,5 млн грн. Такие цифры объясняются тем, что почти весь кредитный портфель юрлиц составляли кредиты связанных с владельцем банка компаний на сумму 1,2 млрд гривен; накануне признания банка неплатежеспособным путем фиктивных оборудок были выведены из банка.

На балансе банка остались кредитные договоры без должного обеспечения. Например, по одному из договоров почти на миллиард гривен обеспечением выступают земли сельскохозяйственного назначения в Макаровском районе Киевской области стоимостью 50 млн грн. Но продать их невозможно, так как в Украине действует земельный мораторий.

Качественный кредитный портфель физических лиц также выведен на финансовые компании. Речь идет о более 110 тыс. кредитных договоров на общую сумму 682,30 млн грн.

По данным фактам ФГВФЛ подал семь заявлений о совершении уголовных преступлений.

На день введения временной администрации у банка было 35,07 млн гривен наличных средств.

Напомним, НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года.

Выплаты возмещения вкладчика банка "Михайловский" начались 15 июля 2016 года. По данным Фонда, на 14 ноября было выплачено 1,27 млрд гривен. Около 20 тысяч обычных вкладчиков "Михайловского" уже получили свои гарантированные государством деньги. Однако значительная часть его клиентов на самом деле через офисы банка вкладывали средства в компании ООО "Индивидуальный расчетный центр" (ИРЦ) и ООО "Кредитно-инвестиционный центр" по договору финансового займа. Вклады клиентов финансовых компаний в соответствии с законодательством Украины не гарантируются, но Верховная Рада приняла специальный закон, чтобы они тоже получили компенсации.

Банк "Михайловский" принадлежал владельцу сети "Эльдорадо" Виктору Полищуку. Учреждение было создано летом 2013 года для кредитования клиентов магазинов Полищука.