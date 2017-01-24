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Бахматюк вложил кредиты в новые элеваторы, инкубаторы и перерабатывающие предприятия

Деньги никуда не делись, не вывелись за границу, утверждает бизнесмен.

Бахматюк вложил кредиты в новые элеваторы, инкубаторы и перерабатывающие предприятия
Олег Бахматюк
Фото: Макс Левин

Кредиты, полученные агрохолдингом «Укрлендфарминг», были инвестированы в развитие реального сектора экономики и остаются в стране. Об этом заявил собственник агрохолдинга Олег Бахматюк в интервью изданию Лига.net.

«Деньги никуда не делись, не вывелись за границу. Они стоят в элеваторах, семенных заводах, фабриках, технике. И эти вещи Бахматюк не вывезет с собой ни в Швейцарию, ни в Англию, ни в Германию – никуда. Мы бережем свою компанию для кредиторов, понимая, что ее стоимость сегодня ниже, чем кредиторская задолженность. Мы верим, что в последующие 5-7 лет ситуация поменяется… Я не отрицаю, что брал деньги в украинских банках. Я хочу показать, на что мы их потратили. Может, мне нужно было не строить элеваторы, а просто купить телеканал и профинансировать предвыборную кампанию какой-нибудь хорошей политической партии. Но не было у меня таких идей разумных, было такое глупое рвение построить на 3 млн т единовременного хранения элеваторов. На это ушло $750 млн. Еще построить фабрики, инкубаторы, перерабатывающие предприятия и т.д.», - заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что, несмотря на кризис в экономике страны, «Укрлендфарминг» продолжает работать, платить налоги, выполнять социальные программы и постепенно рассчитывается с кредиторами.

«Компания в последние непростые годы для государства в нем работала и соблюдала ту экономическую и социальную ответственность, которая на нее возложена. В то же время за последние три года мы выплатили всем внешним и внутренним кредиторам около $400 млн», - уточнил Олег Бахматюк.

Бизнесмен отмечает, что все крупнейшие кредиторы компании согласились на реструктуризацию долгов, против только Нацбанк.

«Мы предлагаем вариант, чтобы мы без дисконта, но с отсрочкой могли погасить все наши обязательства. Например, мы подписали со Сбербанком России и DeutscheBank реструктуризацию на 10 лет с условием отсрочки со снижением процента от 2 до 7% до конца периода. Что делает Нацбанк? Ничего. Пока компания живет, она чего-то стоит. Неужели вы считаете, что Deutsche Bank и все другие кредиторы, международные фонды, которые сидят в бондах, глупее Нацбанка или больше любят Бахматюка? Просто они готовы слушать и идти на компромисс», - пояснил владелец агрохолдинга.

Как сообщалось, ранее замглавы фракции БПП в парламенте Алексей Гончаренко заявил, что президент и премьер-министр должны остановить атаки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на агрохолдинг Олега Бахматюка. «На это нужно обратить очень серьезное внимание. Потому что это реальный сектор и компания «Укрлендфарминг» - один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков страны. Надеюсь, что руководство страны очень внимательно к этому отнесется и поможет предприятию, чтобы оно ни в коем случае не рухнуло и не произошло каких-то непоправимых последствий, потому что это 37 тыс. человек, работающих в Украине», - завил парламентарий.

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Тэги: кредиты, Олег Бахматюк, UkrLandFarming

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