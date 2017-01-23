ФГИ выставил на продажу Коломыйскую бумажную фабрику Предприятие не работает с 2012 года.

Фонд государственного имущества проведет 3 февраля аукцион по продаже единого имущественного комплекса бывшего государственного предприятия "Коломыйская государственная фабрика".

Объект продается за 13,9 млн гривен, говорится на сайте ФГИ.

Фото: privatization.gov.ua

Коломыйская фабрика не работает с 2012 года. Предприятие расоложено на участке площадью 53,2 тыс. кв. м. В единый имущественный комплекс входит здание цеха, несколько складов, 10 объектов незавершенного строительство, 75 единиц оборудования, четыре транспортных средства и ряд других необоротных актива.

Торги состоятся на Универсальной товарно-сырьевой бирже.

Фото: privatization.gov.ua

Фото: privatization.gov.ua

Напомним, в октябре 2016 года начальник ивано-франковского обуправления ФГИ Зиновий Жовнир был задержан за взятку, который требовал 150 тысяч долларов у киевского предпринимателя за уменьшение стоимости Коломыйской бумажной фабрики.