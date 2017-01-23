​У Коломойского отобрали 3 гектара в Ялте Участок принадлежал фирме, связанной с бизнесменом.

Фото: Макс Левин

Подконтрольный России арбитражный суд Крыма постановил вернуть Ялте почти три гектара земли, которая принадлежит фирме, связанной с бизнесменом Игорем Коломойским.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

На сайте оккупационной администрации Ялты подтверждается эта информация.

"Удовлетворен иск о возврате в муниципальную собственность земельного участка, площадью 2,8 га, расположенного за городским троллейбусным парком. Данный земельный участок в годы пребывания Крыма в составе Украины был передан Ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем известного украинского олигарха", - говорится в сообщении.

Напомним, что Коломойский, бизнес которого серьезно пострадал после аннексии Крыма, подал против России целый ряд исков по коммерческим вопросам. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью изданию "Зеркало недели" говорила сказала, что компании Коломойского оценивают ущерб как минимум в $5 млрд.