Металлурги потеряли $50 млн из-за нехватки полувагонов, - "Металлургпром" Недополученная выручка "Укрзализныци" составляет около 140 млн грн.

Фото: mtu.gov.ua

Существующая в Украине система распределения вагонов под управлением Центра транспортной логистики ПАО "Укрзализныця" негативно влияет на экономику Украины и несет в себе значительные коррупционные риски.

Об этом идет речь в письме в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана от президента объединения "Металлургпром" Александра Каленкова, сообщает 112 канал.

Такое положение дел, по словам Каленкова, бьет как по бизнесу, так и по самой "Укрзализныце".

"Из-за нехватки полувагонов горнодобывающие предприятия Украины в 4 квартале 2016 года по разным оценкам недогрузили на экспорт до 10% запланированных объемов железной руды, что эквивалентно потере валютной выручки в объеме 50 млн долл. Недополученная выручка "Укрзализныци" составляет около 140 млн грн (почти 1/2 прибыли УЗ в 2016 году)", - указывает эксперт.

Каленков указывает на две основные проблемы в обеспечении вагонами. Первая – это предоставление услуг по распределению вагонов через фирмы-посредники, которые не являются грузоотправителями, их наценка потенциально может быть источником коррупции. Вторая – подход к распределению грузов.

"Неравномерный подход к обеспечению вагонами разных грузоотправителей (так, средний % обеспечения производителей железной руды в 4 квартале 2016 года составил 20%, меткомбинатов - 13%, в среднем по Украине - 30%, а отдельные частные предприятия обеспечены на 90-100%, причем на их перевозках задействовано 40% парка полувагонов УЗ), что может быть свидетельством наличия коррупции как на центральном, так и местном уровне", - пишет Каленков.

По словам президента объединения "Металлургпром", предложенное Министерством инфраструктуры Украины решение в виде внесения изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 9 апреля 2012 № 209 "О мерах по урегулированию ситуации с организацией железнодорожных грузовых перевозок" не позволит решить вышеуказанные проблемы, по ряду причин, одна из которых заключается в том, что "распоряжение КМУ №209-р как раз и было принято для стабилизации ситуации в сфере железнодорожных перевозок после того, как Укрзализныця начала устанавливать тарифы по своему усмотрению".

Президент объединения просит Кабмин и "Укрзализныцю" внести ряд изменений в процесс распределения вагонов.

"Начиная с 01.02.2017 и до выполнения п.1 обеспечить равноправный доступ грузовладельцев к полувагонам ОАО "Укрзализныця" путем изменения подхода к регулированию потоков порожних вагонов под управлением ЦТЛ таким образом, чтобы каждая дирекция в структуре УЗ была обеспечена порожними полувагонами ЦТЛ пропорционально доли ее нагрузки на сети УЗ в предыдущем периоде (месяц / квартал), при этом грузоотправители, которые отгружают более 500 вагонов в месяц, были обеспечены ими в автоматическом режиме", - резюмирует Каленков.

Кроме того, Александр Каленков обратился к премьер-министру с просьбой дать поручение Министерству инфраструктуры и ПАО “Укрзализныця” проработать альтернативу отмене распоряжения КМУ №209-р от 09.04.2012, которая позволит снизить инфраструктурную составляющей ж/д тарифа в пользу вагонной. Это позволит увеличить доходность вагонов и создать предпосылки для обновления парка как "Укрзализныци", так и прочих участников рынка грузовых перевозок. Также руководитель отраслевой ассоциации попросил обязать "Укрзализныцю" предоставлять вагоны только по прямым договорам с грузовладельцами или входящими в их структуру транспортными компаниями.