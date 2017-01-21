Южанина сочла мифом очереди на закрытие ФОПов По ее мнению, в очередях стоят госслужащие, которым нужна электронная подпись.

Нина Южанина

Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина считает мифом очереди физических лиц-предпринимателей возле центров обслуживания плательщиков, которые хотят прекратить деятельность.

Об этом она написала в фейсбуке.

"Хочу опровергнуть миф, который услышала от нескольких народных избранников, о том, что ФОПы атакуют ЦОПы. Если бы мои коллеги поинтересовались, кто все эти люди, то узнали бы много интересного. А именно - о том, что пришла очередь подавать е-декларации государственными служащими, которых в Украине насчитывается 600 тыс. (из них только в г.Киеве - 300 тыс. Человек). Они должны заполнить декларацию на официальном сайте НАПК к 1 апреля 2017 года, но предшествовать этому должно получение ключей электронной цифровой подписи в районной налоговой инспекции. То есть очереди в ЦОПы не связаны с деятельностью ФОПов", - утверждает Южанина.

Также она привела статистику Министерств юстиции, согласно которой с 1 по 15 января 2017 года в Единый реестр юрлиц внесены сведения о прекращении регистрации 67,88 тыс. физических лиц-предпринимателей.

Напомним, с 1 января 2017 года физические лица-предприниматели второй и третьей групп должны платить единый социальный взнос на сумму 704 гривен в месяц, даже если не получили прибыль. Раньше ФОП, когда имел прибыль, платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, платить было не нужно.

Принятие данного закона привело к массовому закрытию так называемых "спящих ФОПов".