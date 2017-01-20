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Бальчун обвинил Омеляна в саботаже

Министру припомнили восторг при назначении нового главы "Укрзализныци".

Бальчун обвинил Омеляна в саботаже
Фото: Александр Рудоманов

Глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун ответил на слова министр инфраструктуры Владимира Омеляна, который назвал его "капризным шоуменом" и "ширмой", а не менеджером изменений.

"Публичная полемика в стиле «сам дурак» для меня абсолютно неприемлема. Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне. С саботажем и блокированием, промедлением мне пришлось столкнуться на самом высоком министерском уровне. Сегодня вещи названы своими именами. Все, что до этого дня удалось сделать в компании (а положительных изменений не видит только слепой), стало возможным только благодаря личной поддержке премьера Гройсмана. Дела и результат говорят сами за себя. Оставим инфантильные реакции без комментариев", - написал он в фейсбуке.

Бальчун также поделился постом Омеляна от апреля 2016 года, в котором выразил восторг в связи с назначением нового главы "Укрзализныци".

"P. S. Facebook помнит все:)J", - добавил он.

Напомним, в пятницу Омелян заявил, что голосовал против Войцеха Бальчуна при выборе руководителя "Укрзализныци", и раскритиковал его работу.

Скандал разразился после того, как правительство решило вывести "Укрзализныцю"из подчинения Мининфраструктуры.

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Тэги: Укрзализныця, Войцех Бальчун, Владимир Омелян

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