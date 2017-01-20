МЭРТ открестилось от назначения директора полиграфкомбината "Украина" Министерство обещает провести конкурс, когда вступит в управление госпредприятием.

Министерство экономического развития и торговли утверждает, что еще не вступило в управление госпредприятием "Полиграфический комбинат "Украина", поэтому кадровые решения, касающиеся предприятия, не принимало.

"По состоянию на 20 января 2017 года ГП "Полиграфический комбинат Украина" еще остается в сфере управления Национального банка Украины. Сейчас осуществляется процедура передачи этого предприятия из сферы управления НБУ в сферу управления Минэкономразвития в соответствии с законодательством. Поэтому кадровые решения, касающиеся предприятия, Минэкономразвития не принимало", - говорится в заявлении МЭРТ.

В то же время министерство намерено обеспечить проведение прозрачного и открытого конкурса на должность руководителя ГП "Полиграфический комбинат Украина", о ходе которого будет сообщать общественность и СМИ.

В заявлении МЭРТ указано, что ГП "Полиграфический комбинат Украина" является предприятием, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства. В соответствии с законодательством Украины назначение руководителей предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства со стоимостью активов или годовым размером чистого дохода более 200 млн грн, осуществляется по результатам конкурсного отбора в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства №777.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о назначении на должность директора полиграфкомбината "Украина" Игоря Когута, ранее - директора ООО "Укрспецполиграфия" (консорциум ЕДАПС), а также руководителя компании "ЕДАПС-принт".

Консорциум ЕДАПС при Викторе Януковиче печатал по завышенным ценам паспорта, водительские удостоверения, акцизные марки и голограммы. В последние четыре года документы строгой отчетности (паспорта, удостоверения, акцизные марка и другие) начал печатать полиграфкомбинат "Украина".

Директор ГП "Полиграфический комбинат "Украина" Максим Степанов в середине января 2017 года назначен главой Одесской областной государственной администрации.