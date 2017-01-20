Крупный гранитный карьер в Житомирской области вернули в госсобственность Головинский карьер подлежит приватизации.

Единый имущественный комплекс госпредприятия "Головинский карьер" (пгт Головино Житомирской области) возвращен в государственную собственность из незаконного пользования бывшего арендатора, сообщается на сайте Фонда государственного имущества.

Договор аренды карьера, заключенный с ПАО "Головинский гранит" (Киев), закончился 21 декабря 2015 года, однако предприятие отказалось возвращать государству его собственность и уклонялось от этого более года.

"По вопросу возврата "Головинского карьера" государству прошло около 100 судебных заседаний, которые региональное отделение ФГИ по Житомирской области выиграло. Но бывший арендатор не только не выполнил решения судов, но и создавал множество препятствий для возвращения государственного имущества в госсобственность. Например, им была нанята частная охрана, которая оказывала сопротивление правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Головинский карьер является одним из наиболее важных объектов государства в добывающей отрасли. Объем запасов уникального гранита, который используется при строительстве и отделке, в нем оценивается еще на 200 лет.

Этот объект был внесен в приватизационный список 2015 года, он подлежит приватизации.