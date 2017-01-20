Ярославский хочет арендовать ОПЗ Бизнесмен ждет ответа на официальное предложение.

Александр Ярославский Фото: censor.net.ua

Группа DCH Александра Ярославского направила официальное предложение об аренде Одесского припортового завода.

"Мы подавались на аренду, официально. Ответа пока нет", - сказал Ярославский агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Украинского ланча" в Давосе.

Ярославский выразил сожаление, что в настоящее время простаивает как производство аммиака и удобрений на заводе, так и перевалка из-за остановленного в результате конфликта между российским "Тольяттиазот" и госпредприятием "Укрхимтрансаммиак" аммиакопровода.

Напомним, ОПЗ в конце 2016 года остановил производство в связи с высокой ценой газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", и накопленным долгом за его поставки. Несколькими днями ранее ОПЗ заявил о согласованном с ФГИ поиске компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса предприятия на длительный период.

Группа DCH Александра Ярославского рассматривала приватизацию завода, но отказалась от участия в конкурсе, назвав в числе причин такого решения убыточную деятельность завода, значительный объем кредиторской задолженности. В то же время группа заявила о заинтересованности в приобретении ОПЗ в будущем. Ярославский заявлял, что создаст международный консорциум с привлечением крупных западных банков для покупки ОПЗ.