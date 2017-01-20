Спецтема Что будет с гривной? Bloomberg назвал гривну самой стабильной в мире, но по темпам инфляции Украина в отстающих Общие страновые риски Украины остаются высокими.

Колебания курса украинской гривны к доллару США в ближайшие три месяца не превысят 0,6%. Это самый низкий показатель среди валют, которые попали в исследование рисков Bloomberg Risk Indicators Matrix. Самыми волатильными названы валюты Турции и Южной Африки - их курс к доллару может измениться на 17,8%. В таблице рисков приводятся ожидания по колебаниям национальных валют разных стран к доллару США на ближайшие три месяца, таблица обновляется каждый день. "Колебания валютного курса могут усилить или уменьшить отдачу от инвестиций, в зависимости от их типа", - говорится в подписи к таблице.

Общие страновые риски Украины, которые один раз в месяц рассчитываются на основе 29 разных индикаторов, находятся в "красной зоне" (высокий риск). По этой шкале Украина находится в нижней части списка стран, ее риск оценивается в 21,5 балл по шкаоле от 0 до 100 (чем больше баллов - тем меньше риск). По совокупному показателю самой стабильной страной в мире является Норвегия (96,5 баллов), самой нестабильной - Венесуэлла (3,1).

Также высокими в 2017 году для Украины остаются риски инфляции. Прогноз - 10% за год, один из худших показателей в мире. "Быстрый рост цен может привести к снижению инвестиций из-за неопределенности в отношении будущих затрат и прибылей", - говорится в комментариях к таблице рисков. Этот прогноз также обновляется ежедневно. Хуже всего в мире дела обстоят все же не в Украине (она шестая с конца списка), а в Венесуэлле - 403,5%. Медленнее всего цены движутся в Швейцарии (0,3%).

В таблице рисков отмечаются высокие негативные ожидания по уровню безработицы в Украине в 2017 году - 8,8% (оценка Международной организации труда для трудоспособного населения 15 лет и старше). "Долгосрочный высокий уровень безработицы в конечном итоге приведет к снижению покупательной способности потребителей, снижению налоговых поступлений и возможным социальным волнениям", - отмечают составители таблицы рисков. Этот прогнозный показатель изменяется ежегодно. Самая низкая безработица в этом году ожидается в Катаре (0,3%), самая высокая - в Южной Африке (26%).

Наконец, в таблице рисков отдельно оценивается отношение общих валютных резервов (помимо золота) центробанков стран в процентах к ВВП. Этот показатель пересчитывается каждый месяц. "Резервы эффективно действуют в качестве подушки безопасности

против экономических потрясений, таких как гиперинфляция и снижение валютных курсов, которые могут быть вызваны внешними или внутренними событиями", - говорится в легенде к таблице. По этому показателю Украина в середине списка с 10,4%. Лучше всего дела с резервами обстоят в Гонконге (96,4%), хуже всего - в США (0,5%).

Напомним, бывший топ-чиновник Анатолий Максюта перечислил риски бюджета на 2017 год.