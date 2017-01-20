Омелян объявил Бальчуна "капризным шоуменом" и "ширмой" Министр резко раскритиковал главу "Укрзализныци".

Фото: facebook/volodymyr.omelyan

Министр инфраструктуры Владимир Омелян голосовал против Войцеха Бальчуна при выборе руководителя "Укрзализныци".

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя решение вывести УЗ из подчинения Мининфраструктуры.

"Да, на номинационном комитете я голосовал против Балчуна. Я не верил, что человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса. Но, я был один против всех и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия. К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу из РКР Карго", - заявил министр.

Омелян утверждает, что все дальнейшие действия Бальчуна подтвердили его мнение о польском менеджере.

"Постоянные споры, желание вместо работы заниматься концертами и политическими договоренностями, готовность быть ширмой, а не менеджером изменений, странные кадровые назначения, речи и презентации, которые не имели ничего общего с действительностью. И большой пиар, который известно кто оплачивал", - отметил Омелян. Кого именно он имеет в виду, Омелян не уточнил.

Министр заявил, что обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей на "Укрзализнице". Однако в ответ в Кабмине решили вывести компанию из сферы ответственности Мининфраструктуры.

ПАО "Укрзализныця" объединяет шесть региональных железных дорог и около 140 других структурных предприятий. В управлении "Укрзализныци" находится 21,6 тыс. км железнодорожных путей, около 4 тыс. локомотивов и 123 тыс. вагонов.

Весной 2016 года Кабмин назначил на должность главы "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна, который в свое время возглавлял польскую железную дорогу PKP Cargo. Бальчун является лидером рок-группы Chemia.