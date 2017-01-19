"Тольяттиазот" может отказаться от транзита через Украину, переориентировавшись на производство карбамида Остановка транзита российского аммиака может пагубно отразиться на Одесском припортовом заводе,

Российское предприятие "Тольяттиазот" может полностью отказаться от транзита аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" через территорию Украины, переориентировавшись на производство карбамида и отправку аммиака через другие порты.

Об этом сообщил руководитель информационного агентства Infoindustry Дмитрий Гордейчук, комментируя остановку транзита российского аммиака предприятием "Укрхимтрансаммиак", сообщает "ДС".

По словам Гордейчука, "Тольяттиазот" - самый крупный партнер "Укрхимтрансаммиака", в 2016 году российское предприятие прокачало через территорию Украины 1790 тыс. тонн аммиака из общего объема в 2376 тыс. тонн. Опасность для украинской экономики от конфликта с "Тольяттиазот" состоит в том, что российское предприятие может вместо транзита своего аммиака через территорию Украины переключиться на его использование в производстве карбамида. Сейчас производственные мощности "Тольяттиазота" по производству карбамида составляют 950 тыс. тонн и предприятие планирует ввести в строй еще один агрегат, в результате чего мощности по производству этого удобрения вырастут вдвое, а использование аммиака для производства карбамида вырастет на 1 млн. тонн. "То есть, "Тольяттиазот" 1 млн. тонн аммиака будет уже не транспортировать через территорию Украины, а перерабатывать на месте в кардамид и отправлять заказчикам через три российских порта в Черном море, либо через порты Балтики. Карбамид - это гранула, этому удобрению не нужны будут аммиакопровод и перевалочные мощности Одесского припортового завода", - сказал эксперт.

По словам Гордейчука, если "Тольяттиазот" не договорится с "Укрхимтрансаммиаком", то российская компания сможет транспортировать аммиак через латвийский порт Вентспилс или российский порт "Тамань". Хотя аммикопровод до "Тамани" еще пока не достроен, но "Тольяттиазот" может отправлять свой товар в этот порт железнодорожными цистернами - это небольшое расстояние. "Например, в декабре прошлого года "Тольяттиазот" отправил своим контрагентам 65 тыс. тонн аммиака по железной дороге. Если "Тольяттиазот" начнет возить аммиак железнодорожным транспортом, то для предприятия встанет вопрос как можно скорейшей достройки амиакопровода до "Тамани". И когда он будет достроен, то отказ российской компании от использования украинского амиакопровода станет для нас реальностью", - пояснил эксперт.

Остановка транзита аммиака грозит украинской экономике потерей валютной выручки - по результатам прошлого года транзит принес около 100 млн. долларов. "В то же время собственного аммиака для загрузки трубопровода у нас нет - Горловский "Стирол" находятся на неподконтрольной территории, "Днепроазот" и Северодонецкий "Азот" не имеют выхода к аммиакопроводу. Если "Тольяттиазот" откажется от услуг "Укрхимтрансаммиака", трубопровод будет просто стоять без дела", - отметил Гордейчук.

Остановка транзита российского аммиака, по его словам, также пагубно отразится и на Одесском припортовом заводе (ОПЗ), который зарабатывал на перевалке аммиака из трубопровода на суда. Только в 2015 году завод заработал более 19 млн. долларов на этих услугах. Сейчас ОПЗ простаивает, и перевалка аммиака позволяла ему получать хоть какой-то доход и выплачивать зарплату своим сотрудникам, отметил эксперт. "Укрхимтрансаммиак" добивается увеличения платы за транзит аммиака, хочет "отжать" больше денег у основного партнера. Но отказываясь выполнять условия договора с "Тольяттиазот", мы показываем себя не с самой лучшей стороны - Украина в таком случае показывает себя ненадежным партнером. Ведь речь идет о бизнесе с частной компанией, которая производит удобрения. Она не имеет отношения к оборонному комплексу России", - отметил Гордейчук.

Транзит российского аммиака "Укрхимтрансаммиак" остановил 23 декабря 2016 года в связи с досрочным выполнением годового объема транзита, предусмотренного контрактом с "Тольяттиазот". Для организации транзита аммиака в 2017 году предприятие "Укрхимтрансаммиак" еще 21 декабря 2016 года направило "Тольяттиазот" дополнительное соглашение и готово возобновить транзит сразу после его подписания.

"Тольяттиазот" 16 января заявил, что действующим контрактом на прокачку аммиака, подписанным 24 декабря 2007 года, не предусмотрено подписание каких-либо дополнительных соглашений, тогда как предлагаемое "Укрхимтрансаммиаком" допсоглашение предполагает новый, ничем не обоснованный повышенный транзитный тариф на прокачку аммиака.

"Тольяттиазот" предложил "Укрхимтрансаммиаку" возобновить транзит и выполнить обязательства по транспортировке в январе этого года 130 тыс. тонн аммиака, которая была ранее согласована украинским предприятием. Российская компания сообщила, что еще в декабре 2016 года письменно проинформировала "Укрхимтрансаммиак" об объемах, запланированных для транспортировке в январе этого года, предоставила месячный график подачи судов для загрузки аммиаком в Одессе, и "Укрхимтрансаммиак" своим письмом от 28 декабря подтвердил прием 130 тыс. тонн аммиака в январе этого года.

Напомним, 23 декабря 2016 года УХТА остановил транзит российского аммиака в связи с досрочным выполнением годового объема транзита, предусмотренного контрактом с ТОАЗ. Условием возобновления транзита аммиака в 2017 г. УХТА назвало подписание дополнительного соглашения к действующему контракту.

ТОАЗ заявил, что действующим контрактом от 24 декабря 2007 года, на исполнении которого со стороны УХТА настаивает компания, не предусмотрено подписание каких-либо дополнительных соглашений, тогда как предложенная УХТА дополнительное соглашение предусматривает новый необоснованный повышенный транзитный тариф на прокачку аммиака.