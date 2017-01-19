Гипермаркеты Auchan появятся в ТРЦ "Караван" Французская группа может взять в управление сеть "Караван".

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Сеть торгово-развлекательных центров "Караван" в Украине договорилась с сетью гипермаркетов Auchan об открытии ее магазинов в ТРЦ "Караван".

Об этом сообщил владелец компании Karavan Real Estate Limited (Нормандские о-ва), управляющей строительством и развитием сети ТРЦ, Александр Ярославский.

"Мы договорились: "Ашаны" будут открыты в торговых центрах "Караван", - сказал он журналистам в кулуарах "Украинского ланча" в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

Ярославский уточнил, что никогда не имел отношения к гипермаркетам "Караван", которые в настоящее время работают в ТРЦ. Он пояснил, что является владельцем непосредственно ТРЦ общей площадью 100 тыс. кв. м, поэтому в данном соглашении с Auchan выступает как арендодатель.

Накануне на сайте Ассоциации ритейлеров Украины появилась информация, что сеть "Караван" вскоре передет в управление украинского подразделения французского холдинга Auchan. Сообщалось, что сделка еще не закрыта, но близка к завершению.

Согласно данным на сайте компании, Karavan Real Estate Limited объединяет три действующих ТРЦ "Караван" в Киеве, Харькове и Днепре, два строящихся центра в Днепре и Кривом Роге, а также более десятка проектов в развитии.

Группа Auchan создана в 1961 году и на сегодня представлена в 16 странах мира. В Украине управление гипермаркетами Auchan осуществляется через ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), которое было создано в 2007 году.

Согласно данным веб-сайта сети Auchan на 19 января 2017 года, сеть насчитывает 11 гипермаркетов в Украине: шесть - в Киеве, по одному - в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), Запорожье, Львове, Сокольниках (Львовская обл.) и Фонтанке (Одесская обл.).