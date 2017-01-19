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Полиграфкомбинат "Украина" возглавил бывший топ-менеджер ЕДАПСа

Кандидатура была внесена с голоса.

Полиграфкомбинат "Украина" возглавил бывший топ-менеджер ЕДАПСа
Фото: http://zn.ua

Кабинет министров назначил на должность директора государственного предприятия "Полиграфкомбинат "Украина" Игоря Когута, ранее - директора ООО "Укрспецполиграфия" (консорциум ЕДАПС), а также руководителя компании "ЕДАПС-принт".

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источник.

Сообщается, что  вопрос о назначении был проголосован с голоса по предложению первого вице-премьера Степана Кубива.

Источник издания утверждает, это назначение не согласовывалось ни в одном подразделении Кабинета министров. По его словам Когут не прошел бы спецпроверку.

Напомним, кресло руководителя ГП "Полиграфкомбинат "Украина" стало вакантным после того, как предыдущий директор предприятия Максим Степанов победил в конкурсе на должность главы Одесской облгосадминистрации.

Консорциум ЕДАПС при Викторе Януковиче печатал по завышенным ценам паспорта, водительские удостоверения, акцизные марки и голограммы. В последние четыре года документы строгой отчетности (паспорта, удостоверения, акцизные марка и другие) начал печатать полиграфкомбинат "Украина".

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Тэги: Кабмин, ЕДАПС, полиграфкомбинат "Украина"

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