Спецтема Что будет с гривной? Совет НБУ считает временным текущее снижение курса гривны "Фундаментальные факторы для девальвационных процессов сейчас отсутствуют".

Фото: Макс Требухов

Совет Национального банка не видит фундаментальных оснований для девальвации гривны.

Об этом сообщила пресс-служба совета по итогам заседания, которое состоялось 17 января.

Текущее ослабление курса признано сезонным и временным. Его спровоцировала бюджетная экспансия (увеличение госрасходов) в декабре, негативные ожидания в связи с национализацией Приватбанка, сокращение предложения валюты от сельхозкомпаний и увеличение спроса в на валюту в связи с необходимостью делать платежи по кредитам в конце года.

"Фундаментальные факторы для развертывания девальвационных процессов сейчас отсутствуют, внешнеэкономическая среда в целом благоприятна. Состояние текущего счета платежного баланса, согласно последним данным, улучшалось. Продолжала поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохранялась благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды. Со своей стороны Национальный банк оперативно реагировал на дисбалансы валютного рынка, применяя интервенции, сохраняя при этом гибкость курса гривны. Вовремя было прекращено смягчение монетарной политики, в декабре учетная ставка была сохранена на уровне 14% и были продлены временные ограничения на денежно-кредитном и валютном рынках", - говорится в релизе.

Поэтому совет НБУ советует гражданам на паниковать из-за ослабления гривны.

Вместе с тем совет выработал предложения и рекомендации правлению НБУ и Кабинету Министров. В первую очередь они касаются прекращения практики бюджетной экспансии в конце года, так как она может иметь значительные негативные макроэкономические последствия.

Напомним, что официальный курс гривны на 18 января установлен на уровне 27,63 грн/долл., на черном рынке доллар торгуется на уровне около 28 грн.