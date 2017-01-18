Из госбюджета в Пенсионный фонд перечислят 142 млрд гривен в 2017 году Дефицит незначительно сократился по сравнению с прошлым годом.

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Правительство на заседании в среду утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с дефицитом в размере 141,5 млрд гривен.

При этом по сравнению с 2016 годом размер бюджета ПФ вырастет на 27 млрд гривен.

"Бюджет Пенсионного фонда растет в сравнении с предыдущим годом, где у нас было 257 млрд, до 284 млрд гривен", - сказал министр социальной политики Андрей Рева.

Напомним, в прошлом году из государственного бюджета на дотации Пенсионного фонда направили 145 млрд гривен.