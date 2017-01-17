Рада приняла законопроект против строительных афер Документ снизит риски для людей, которые инвестируют в строительство.

Фото: Макс Требухов

Во вторник, 17 января, Верховная Рада 238 голосами принял документ, который повлияет на развитие строительной отрасли Украины.

Законопроект 4733-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об улучшении градостроительной деятельности", разработанный группой народных депутатов совместно с Госархстройинспекцией, должен стать эффективным инструментом для борьбы со строительными аферами и нечестными застройщиками.

"Принятие законопроекта 4733-1 во втором чтении является необходимым условием для построения цивилизованного строительного рынка, – отметил глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев. – Реализация предложенных изменений на практике минимизирует количество незаконных строительств, снизит риски для людей, которые инвестируют в строительство, и избавит от коррупционной составляющей в процессе взаимодействия гражданина и государственной структуры".

Соавтор законопроекта, народный депутат Украины Дмитрий Андриевский, представляя документ в Верховной Раде, подчеркнул, что к нему как к мажоритарщику постоянно обращаются избиратели с просьбой вмешаться в ситуацию с незаконными застройками. "К большому сожалению, действующее градостроительное законодательство такой возможности практически не дает, – сказал депутат. – Потому этот законопроект чрезвычайно важен. Да, возможно, он неидеальный, но это существенный шаг к наведению порядка в строительной сфере".

Напомним, что разработка законопроекта 4733-1была инициирована для изменения разрешительной системы в строительстве, либерализация которой в 2011 году привела к увеличению количества строительных афер. Искусственное разделение объектов строительства трех классов последствий на пять категорий сложности и установление для них разного порядка оформления разрешительных документов дали недобросовестным застройщикам неограниченное поле для злоупотреблений.

Законопроект 4733-1 предусмативает разделение объектов строительства только на классы последствий и упрощает разрешительную систему для более чем 80% строительств. С другой стороны, крупные жилищные комплексы, многоэтажные дома, торгово-развлекательные комплексы будут возводиться исключительно при наличии полного пакета разрешительной документации. Таким образом, будут обеспечены честные и прозрачные условия для ведения градостроительной деятельности.