"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд за некупленный газ Отмечается, что "Нафтогаз" обязан оплатить его в течение 10 дней.

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Российский газовый монополист "Газпром" выставил "Нафтогазу Украины" за 2016 год счет за невыборку газа на сумму $5,3 млрд по правилу "бери или плати".

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что Украина обязана оплатить его в течение 10 дней. Кроме того, в случае приобщения этой суммы к ранее заявленным в Стокгольмский суд требованиям, сумма может увеличится до $37 млрд, что составляет больше половины капитализации "Газпрома" ($61 млрд).

Согласно контракту, "Нафтогаз" обязан ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа. В первом квартале 2016 года для "Нафтогаза" не применялось условие "бери или плати" в соответствии с трехсторонним "зимним пакетом".

"Бери или плати" - это не просто условие, записанное в контракте. Это основополагающий, базовый принцип работы газовой отрасли. Он обязывает поставщика резервировать добычные и газотранспортные мощности под законтрактованный объем газа. Он гарантирует, что этот газ будет продан только указанному в контракте покупателю", - заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Напомним, Россия считает, что по контракту, срок которого истекает в 2019 году, Украина должна закупать у "Газпрома" 52 млрд кубометров газа в год, причем условие "бери-или-плати" применимо к 41,6 миллиарда кубов. Ожидается, что сумма претензий "Газпрома" к Украине за недобор газа по контракту 2009 года до конца его действия может превысить $60 млрд.