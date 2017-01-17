Украина в январе продолжает блокировать транзит аммиака "Тольяттиазот" оценивает убытки в $11,5 млн.

ОАО "Тольяттиазот" предложило (крупнейший производитель аммиака в России) украинскому госпредприятию "Укрхимтрансаммиак" добровольно возместить убытки, которые российская компания понесла в январе из-за отказа украинской стороны прокачивать аммиак по территории Украины.

Официальная претензия в адрес "Укрхимтрансаммиака" направлена 13 января, говорится в сообщении на сайте "Тольяттиазота".

Подлежащие возмещению убытки в период с 1 по 13 января российское химпредприятие оценивает в $11,5 млн. В сообщении отмечается, что "указанная сумма убытков не является окончательной и "Тольяттиазот" оставляет за собой право увеличить размер суммы убытков".

Другим условием добровольного урегулирования спора "Тольяттиазот" ставит "незамедлительное возобновление транзита аммиака и выполнение обязательства в натуре по транспортировке согласованных на январь 2017 года 130 тыс. тонн жидкого аммиака, в том числе путем дополнения указанных объемов транспортировки к согласованным объемам услуг по контракту на 2017 год в ближайших плановых месяцах", говорится в сообщении.

В конце декабря 2016 года "Тольяттиазот" объявил, что полностью оплатил задолженность по транзиту аммиака по территории Украины.

"Тольяттиазот" готов продолжить транзит аммиака по территории Украины и подписать соответствующее соглашение с УГП "Укрхимтрансаммиак", однако лишь в случае, если транзитный тариф, предусмотренный соглашением, будет, как минимум, соответствовать действующим нормативно-правовым актам Украины", - отмечалось в сообщении компании.

"Укрхимтрансаммиак", оператор украинской части аммиакопровода Тольятти-Одесса, с 23 декабря остановил транзит российского аммиака по территории Украины в рамках контракта от 2007 года "в связи с отсутствием транспортировки аммиака АО "Минудобрения" (Россошь) и досрочным выполнением годового объема транспортировки аммиака "Тольяттиазота" при достижении объема 1,8 млн тонн". На обращение "Тольяттиазота" об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ, сообщила российская компания.

Сообщалось также, что ранее Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу "Тольяттиазота" по спору с Минэкономразвития Украины. Суд признал недействительным приказ Минэкономразвития от августа 2015 года, установивший надбавку в размере более $8 за тонну за транзит аммиака по территории Украины. Эта надбавка действовала в отношении продукции "Тольяттиазота" более года.

В настоящее время "Тольяттиазот" ведет переговоры о порядке возмещения сумм, переплаченных компанией из-за действия надбавки.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.

Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в конце 70-х годов для транспортировки аммиака "Тольяттиазота" на экспорт. Общая производительность аммиакопровода составляет 2,52 млн тонн в год, из них 2,12 млн приходится на российские предприятия, а оставшиеся 400 тыс. тонн поставляет украинский концерн "Стирол". На украинском конце аммиакопровода находится "Одесский припортовый завод", где аммиак загружается в танкеры и направляется на экспорт.

Протяженность аммиакопровода - 2,4 тыс. км, из которых 1,4 тыс. км проходят по пяти областям России (Самарской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Белгородской). К аммиакопроводу также подключены россошанские "Минудобрения" (Воронежская область).

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса.