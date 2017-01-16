Высший спецсуд восстановил Глушакова в должности директора ГП "Электротяжмаш" Топ-менеджер был уволен в ноябре 2015 года.

Харьковский завод "Электротяжмаш" Фото: objectiv.tv

Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам восстановил Владимира Глушакова в должности директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" (Харьков).

Соответствующее решение Коллегия судей судебной палаты по гражданским делам приняла 21 декабря 2016 года, пишет РБК-Украина со ссылкой на судебный реестр.

Этим решением судьи Высшего специализированного суда отменили решение Апелляционного суда Киева и оставили в силе решение Печерского райсуда Киева от 15 декабря 2015 года об отмене приказа Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) от 5 ноября 2015 года об увольнении Владимира Глушакова с должности директора харьковского ГП "Электротяжмаш".

Согласно окончательному решению Высшего специализированного суда, МЭРТ должен, в соответствии с контрактом Минпромполитики и Владимира Глушакова от 27 марта 2013 года, восстановить его в должности директора государственного завода. Срок действия данного контракта истекает 26 марта 2018 года.

Суд подтвердил противоправность приказа МЭРТ №164-п от 5 ноября 2015 года, которым был уволен Владимир Глушаков.

"Его (Глушакова) увольнение было совершено с нарушением п. 24 приказа Минпромполитики №175-д от 3 сентября 2004 года, в частности, без согласования с Харьковской ОГА, поскольку отсутствует письмо-запрос на согласование его увольнения с должности директора ГП "Завод "Электротяжмаш"", - сказано в решении Высшего специализированного суда.

Кроме того, как акцентировал суд, об увольнении Глушакову сообщили только 6 ноября 2015 года, "что свидетельствует о нарушении ст. 47 КЗоТ Украины относительно порядка выдачи приказа об увольнении с занимаемой должности. Также в нарушение ст. 149 КЗоТ Украины письменные пояснения у него (Глушакова) не брали".

Таким образом, согласно решению суда, Владимир Глушаков восстановлен в должности директора ГП "Электротяжмаш" с 5 ноября 2015 года.

Согласно действующему законодательству, ему должна быть компенсирована зарплата за период, когда он вынуждено бездействовал.

Напомним, Владимир Глушаков был уволен с должности директора ГП "Электротяжмаш" по инициативе экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса 5 ноября 2015 года. После этого и.о. гендиректора был назначен бывший менеджер ДТЭК Дмитрий Костюк. Сотрудники завода утверждали, что он был назначен замдиректора на "Электротяжмаш" в 2013 году в качестве, как тогда говорили, "смотрящего".

Два конкурса на назначение нового директора ГП "Электротяжмаш" ничем не закончились. Также журналисты писали о связях Костюка, имеющих признаки коррупции.