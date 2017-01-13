​Тариф для теплоэлектростанций ДТЭК рекордно снижен НКРЭКУ запланировала на 2017 год снижение оптово-рыночной цены на 15,2%.

Фото: www.dtek.com

Тариф на электроэнергию для тепловой генерации за первые 10 дней января 2017 года снижен до 1,34 грн/кВт-час. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте ГП "Энергорынок", пишет "Главком".

Для сравнения, в последней декаде декабря 2016 года тариф для генерирующих компаний ТЭС составлял 1,68 грн/кВт-час, в конце ноября – 1,78 грн/кВт-ч. Как известно, 70% ТЭС Украины контролирует ДТЭК Рината Ахметова.

В марте Национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение применить в Украине новый порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию. Новая методика предполагает определение рыночной цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до портов Украины".

По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентина Землянского, формула «Роттердам+» позволит оптимизировать угольную отрасль, избежать закрытия шахт, а также сохранит средства, предназначенные для приобретения угля на внутреннем рынке.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 1 января 2017 года снизила оптово-рыночную цену (ОРЦ) электроэнергии на 10%. С 1 апреля планируется снижение ОРЦ снизить еще на 5,8%. В третьем-четвертом кварталах текущего года ОРЦ планируется поддерживать на том же уровне. Таким образом, в целом, НКРЭКУ запланировала на 2017 год снижение ОРЦ на 15,2%.

Как сообщалось ранее, убыток "ДТЭК Энерго", обеспечивающей управление активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции энергохолдинга ДТЭК, в январе-июне 2016 года составил 8,135 млрд грн.