Киберполиция выявила вирус, ворующий банковские данные с телефонов Троян распространяется под видом популярных приложений, таких как "ВКонтакте".

Департамент киберполиции Украины выявил вирус, который ворует банковские данные пользователей смартфонов с операционной системой Android.

В сообщении полиции отмечается, что он распространяется на территории Украины, Беларуси и стран СНГ. Количество инфицированных устройств уже превышает 500 тысяч и увеличивается на 30-40 тысяч каждый день.

Троян распространяется в неофициальных каталогах под видом популярных приложений, таких как "ВКонтакте", "Одноклассники", Pokemon GO, Telegram, "ДругВокруг", Subway Surf.

Внедренный в приложение код расшифровывает файл, добавленный злоумышленниками в ресурсы программы, и запускает его. Далее запущенный файл выкачивает с управляющего сервера основную часть вредоносного кода, который содержит ссылки на скачивание еще нескольких файлов. В результате преступники получают все необходимое для кражи денег жертвы.

В частности, они могут получить доступ к SMS жертвы, ее контактам, звонкам и т.п. Кроме того, вирус подключается к базе данных дефолтного браузера Android и Google Chrome, которые содержат информацию о сохраненных логинах и паролях, историю посещений, файлы cookie и даже сохраненные данные банковских карт.

Root-права позволяют трояну украсть практически любой файл в системе - от фотографий и документов до файлов с данными аккаунтов мобильных приложений.