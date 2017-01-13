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Счета аграриев для уплаты НДС разблокировали на один день

Счета будут доступны до 17:00 пятницы.

Государственная фискальная служба разблокировала на один день - 13 января - счета сельхозтоваропроизводителей в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость.

Согласно сообщению на сайте Украинской аграрной конфедерации, разблокирование счетов стало возможным благодаря обращению аграрных ассоциаций к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Всем, кому необходимо осуществить операции, только сегодня, 13 января, в период с 9:00 до 17:00 соответствующие счета будут доступны", - сказано в сообщении.

Напомним, спецрежим НДС для агропроизводителей отменен с 2017 года. Он действовал с 1998 года и предусматривал аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС на своих счетах.

В связи с блокированием счетов по НДС сельхозпроизводители не могут закрыть свою налоговую отчетность за 2016 год.

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Тэги: НДС, сельское хозяйство, аграрии, Фискальная служба

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