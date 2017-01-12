Минфин поручил ГФС и Госказначейству возобновить возмещение НДС аграриям
На днях ГФС заблокировала все возмещения НДС аграриям.
Министерство финансов поручило Государственной фискальной службе возобновить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) аграриям.
Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в Фейсбуке.
"Был вынужден вчера выдать отдельное поручение главе ГФС и Госказначейства с требованием выполнить закон и обеспечить возмещение", - написал Данилюк.
Он также напомнил, что на днях ГФС заблокировала все возмещения НДС аграриям.
"В результате сотни предприятий не могли получить свои деньги. Напоминаю, закон один для всех и обязателен для исполнения", - подчеркнул Данилюк.
Напомним, в 2016 году наибольший объем возмещения НДС получил горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" и сельскохозяйственные компании "Кернел" и "Каргилл".