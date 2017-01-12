Минфин поручил ГФС и Госказначейству возобновить возмещение НДС аграриям На днях ГФС заблокировала все возмещения НДС аграриям.

Фото: Julia Berezovska/NBU

Министерство финансов поручило Государственной фискальной службе возобновить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) аграриям.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в Фейсбуке.

"Был вынужден вчера выдать отдельное поручение главе ГФС и Госказначейства с требованием выполнить закон и обеспечить возмещение", - написал Данилюк.

Он также напомнил, что на днях ГФС заблокировала все возмещения НДС аграриям.

"В результате сотни предприятий не могли получить свои деньги. Напоминаю, закон один для всех и обязателен для исполнения", - подчеркнул Данилюк.

Фото: facebook.com/o.danyliuk

Напомним, в 2016 году наибольший объем возмещения НДС получил горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" и сельскохозяйственные компании "Кернел" и "Каргилл".