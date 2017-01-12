«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно, а щось інше"
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно, а щось інше"
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Минфин поручил ГФС и Госказначейству возобновить возмещение НДС аграриям

На днях ГФС заблокировала все возмещения НДС аграриям.

Минфин поручил ГФС и Госказначейству возобновить возмещение НДС аграриям
Фото: Julia Berezovska/NBU

Министерство финансов поручило Государственной фискальной службе возобновить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) аграриям.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в Фейсбуке.

"Был вынужден вчера выдать отдельное поручение главе ГФС и Госказначейства с требованием выполнить закон и обеспечить возмещение", - написал Данилюк.

Он также напомнил, что на днях ГФС заблокировала все возмещения НДС аграриям.

"В результате сотни предприятий не могли получить свои деньги. Напоминаю, закон один для всех и обязателен для исполнения", - подчеркнул Данилюк.

Фото: facebook.com/o.danyliuk

Напомним, в 2016 году наибольший объем возмещения НДС получил горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" и сельскохозяйственные компании "Кернел" и "Каргилл".

Новости по теме:

Тэги: Минфин, НДС, аграрии, возмещение НДС, Александр Данилюк (министр финансов)

Читайте в разделе