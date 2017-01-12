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Украинцы в 2016 году продали наличной валюты на $2,48 млрд больше, чем купили

Наибольшее сальдо продажи-покупки было в апреле-июле.

Украинцы в 2016 году продали наличной валюты на $2,48 млрд больше, чем купили
Фото: Сергей Нужненко

По данным Национального банка, население Украины в 2016 году продало наличной валюты на $2,48 млрд больше, чем купило.

Об этом сообщает Finclub.

Так, в прошлом году украинцы продали $3,223 млрд, а купили - $747 млн.

Наибольшее сальдо продажи-покупки наличной валюты было в апреле-июле (в среднем население ежемесячно продавало на $340 млн больше, чем покупало).

В декабре население продало $134,3 млн, а купило $96,4 млн.

В 2015 году украинцы продали банкам наличной валюты на $1,548 млрд больше, чем купили.

Напомним, в декабре Нацбанк сделал бессрочными валютные ограничения, которые действуют в Украине.

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Тэги: НБУ, валютный рынок, обмен валют

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