Украинцы в 2016 году продали наличной валюты на $2,48 млрд больше, чем купили
Наибольшее сальдо продажи-покупки было в апреле-июле.
По данным Национального банка, население Украины в 2016 году продало наличной валюты на $2,48 млрд больше, чем купило.
Об этом сообщает Finclub.
Так, в прошлом году украинцы продали $3,223 млрд, а купили - $747 млн.
Наибольшее сальдо продажи-покупки наличной валюты было в апреле-июле (в среднем население ежемесячно продавало на $340 млн больше, чем покупало).
В декабре население продало $134,3 млн, а купило $96,4 млн.
В 2015 году украинцы продали банкам наличной валюты на $1,548 млрд больше, чем купили.
Напомним, в декабре Нацбанк сделал бессрочными валютные ограничения, которые действуют в Украине.