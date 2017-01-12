​Как избежать потерь на рынке Форекс?

После детального рассмотрения многих крупных неудач среди трейдеров на рынке Форекс приходит понимание, что они появились не из-за мелких ошибок.

Если за одну сделку вы теряете более половины своего стартового капитала, ее уже можно признать катастрофической. После таких убытков трейдеру придется показать доходность в объеме 100% только для того, чтобы хотя бы выйти на прежний уровень, не говоря уже о той доходности, на которую он рассчитывал изначально.

Стоит отметить, что такая ситуация не является предметом случайности. Скорее это ошибочные убеждения и принципы, которые имели место в процессе торговли. Психологи, анализировавшие крупные потери, увидели, что они происходили именно в те моменты, когда трейдер пытался избежать боли. То есть, вместо прибыли игрок получает финансовые потери, но не закрывает тут же сделку, как должен был это сделать в соответствии с грамотно составленным планом, а пытается отыграться, чтобы доставить себе вновь положительные эмоции.

На fx online действительно можно встретить людей с агрессивным стилем торговли, которые предпочитают высокий риск и готовы принять серьезные убытки. Однако есть и другая категория трейдеров — те, кто способен своевременно закрывать убыточные сделки, даже с учетом того, что удовольствия такая мера отнюдь не добавляет. Обе категории игроков задействованы в программе «боли и удовольствия», однако каждый для себя сам определяет эти понятия и руководствуется собственными убеждениями.

Если у трейдера существует отчетливое убеждение относительно правильных действий, он всячески будет избегать ситуаций, когда придется фиксировать потери, поскольку это ему будет доставлять боль. Поэтому такие трейдеры видя, как тренд разворачивается против них, продолжают надеяться на то, что все изменится.

Но есть и такие игроки, кто понимает, что в их деятельности не удастся избежать ошибок. Поэтому они легко принимают фиксированные убытки как реальность, которой не миновать. Для них финансовые потери в небольших размерах не доставляют особой боли, хотя и эйфории от успешных операций они также не испытывают, понимая, что это лишь один шаг на пути к желанному успеху.Определить, к какой группе вы относитесь, вам поможет metatrader 4 demo. Здесь нет риска, но при этом весь интерфейс и методика торговли совпадают с реальными. Только увлекаться особенно не стоит тренировочной торговлей, чтобы она не оказала негативное воздействие на вашу эмоциональную составляющую.