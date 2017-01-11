"Укрэнерго" объявило тендер на строительство подстанции в Луганской области стоимостью миллиард гривен "Энергоостров" на севере Донбасса подключат к объединенной энергосистеме.

Фото: khoda.gov.ua

НАЭК "Укрэнерго" объявила тендер на строительство в Луганской области подстанции 500 кВ "Кременская" с заходами высоковольтных линий 500 кВ "Донбасская - Донская" и 200 кВ "Кременская - Юбилейная".

Об этом говорится на сайте Луганской областной администрации.

Ожидаемая стоимость строительства - 1,08 млрд гривен без НДС. Проведение аукциона запланировано на 7 марта 2017 года.

Станция должна быть построена в течение 2017-2018 годов. Она синхронизирует систему электроснабжения севера Донбасса, которая работает в схеме "острова", с объединенной энергосистемой Украины.

Строительство подстанции позволит северодонецкому "Азоту" и Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу работать на полную мощность. Сейчас потребление Луганской области составляет 250 МВт (зимой - 330 МВт), после вывода "Азота" и НПЗ на полную мощность оно увеличится до 500-600 МВт.

Напомним, в сентябре 2016 года "Укрэнерго" завершило строительство высоковольтной линии 750 кВ "Хмельницкая АЭС - Чернобыльская АЭС" до подстанции "Киевская", расположенной возле столицы Украины. В декабре 2015 года - высоковольтную линию 750 кВ от Ровенской АЭС до подстанции "Киевская".