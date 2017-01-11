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Невестка Порошенко собралась открыть коворкинг для аграрного бизнеса на ВДНХ

Юлия Порошенко зарегистрировала торговый знак agrohub.

Невестка Порошенко собралась открыть коворкинг для аграрного бизнеса на ВДНХ
Юлия Порошенко

Невестка президента Украины Юлия Порошенко 26 декабря зарегистрировала торговый знак agrohub, сообщается на сайте Укрпатента.

Летом в комментарии изданию "Новое Время" Юлия Порошенко говорила, что собирается создать на территории ВДНХ в Киеве AgroHub для аграрного бизнеса. Цель проекта - привлечь большие корпорации, предпринимателей-инноваторов, академии и научные институты и обеспечить их взаимодействие.

Юлия Порошенко - жена Алексея Порошенко, старшего сына президента Украины.

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Тэги: сельское хозяйство, Петр Порошенко, Экспоцентр Украины (ВДНХ), ​Порошенко Алексей - старший

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