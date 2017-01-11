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"Укрзализныця" в 2016 году недополучила 424 млн гривен за перевозки льготников

Без помощи из центра местная власть смогла заплатить менее 10% от необходимой суммы.

"Укрзализныця" в 2016 году недополучила 424 млн гривен за перевозки льготников
Фото: Александр Рудоманов

Компания "Укрзализныця" в 2016 году недополучила от местных властей 424 млн гривен за перевозки льготников.

Пресс-служба УЗ в среду сообщила, что в прошлом году местные бюджеты впервые не получили субвенций из государственной казны на компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан. Без помощи из центра местная власть смогла заплатить менее 10% от необходимой суммы.

Некоторые регионы, в том числе Киев, Черновицкая, Львовская, Ивано-Франковская области не перечислили "Укрзализныце" ни копейки. Самый высокий уровень расчетов смогла обеспечить Кировоградская область - 64,3%.

"Укрзализныця" обязана предоставлять льготы на проезд 16 категориям населения, в том числе пенсионерам, инвалидам, участникам боевых действий, студентам. Почти 70% пассажиров пригородных поездов составляют льготники.

Поэтому отказ местных властей платить за их проезд сказывается на качестве транспортных услуг, которые предоставляет УЗ. "Постоянное недополучение средств не позволяет обеспечить обновление необходимого количества подвижного состава и приобретение запасных частей, негативно влияет на техническое состояние, безопасность движения и приводит к снижению качества обслуживания пассажиров", - заявили в компании.

Чтобы решить эту проблему, "Укрзализныця" призывает заменить льготы на перевозку граждан адресной денежной помощью.

В 2014 году местные бюджеты компенсировали "Укрзализныце" 44,3% необходимой суммы и задолжали 174 млн гривен, в 2015 году компенсировали 39,7% и не вернули 243 млн гривен.

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Тэги: электричка, местная власть, Укрзализныця

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