​"Укрпочта" отказалась принимать часть коммунальных платежей в Киеве Стоимость услуги не покрывает расходы на ее предоставление.

Фото: autoconsulting.com.ua

Компания "Укрпочта" отказалась принимать коммунальные платежи на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" из-за убыточности этой услуги.

Об этом говорится на сайте "Укрпочты".

Киевляне перечисляют на счета ГИВЦ плату за холодную воду и водоотведение, а также за содержание домов и придомовой территории.

Во второй половине 2016 года "Укрпочта" проанализировала свое сотрудничество с ГИВЦ, и оказалось, что оно нерентабельно. Вознаграждение, которое получает компания от принятия платежей, не обеспечивает покрытие расходов на предоставление этой услуги. "Укрпочта" попросила ГИВЦ повысить комиссию, но коммунальное предприятие отказалось.

31 декабря 2016 года срок договора между предприятиями закончился, и "Укрпочта" решила не продлевать его, пока ГИВЦ не пойдет на уступки.

Киевлянам предлагается платить по счетам в коммерческих банках и сервисах электронных платежей.

Напомним, в ноябре 2016 года государственный Ощадбанк, принимающий до 50% всех платежей ЖКХ, попытался ввести комиссию за оплату коммунальных услуг в своих кассах. Но против этой инициативы выступил президент Петр Порошенко, и банк не стал идти на такой шаг.

В Ощадбанке отметили, что законодательство запрещает банкам устанавливать комиссионное вознаграждение за банковские услуги на уровне ниже себестоимости операции. Тем не менее, сейчас банк принимает коммунальные платежи себе в убыток.