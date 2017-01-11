Всемирный банк ожидает рост экономики Украины на 2% в 2017 и на 3% в 2018-2019 ВВП вырастет благодаря реформам, прогнозируют в банке.

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Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 2% в 2017 году и на 3% в 2018-2019 годах.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects).

Банк отмечает, что в 2016 году рост украинской экономики составил 1% после 10-процентного снижения в 2015 году.

По мнению Всемирного банка, это обусловлено ослаблением военного конфликта в восточной Украине наряду с проведением реформ в 2014-2015 годах, которые стабилизировали экономику страны и уменьшили дисбалансы.

По прогнозам банка, рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 2% будет обусловлен прогрессом в реформировании государственных финансов, управлении долгом, энергетических субсидий и банковской системы.

В целом же темпы глобального экономического роста в 2017 году ускорятся до 2,7%, прогнозирует ВБ. Согласно оценкам банка, в 2016 году мировая экономика выросла на 2,3% - это самые слабые темпы подъема за посткризисный период. В 2018-2019 годах рост мирового ВВП составит 2,9%, прогнозирует ВБ.