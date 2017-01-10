Yahoo! сменит название после сделки с Verizon Компания будет называться Altaba Inc.

После слияния с телекоммуникационной компанией Verizon компания Yahoo! сменит название на Altaba Inc.

Об этом сообщается в материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По завершении сделки компанию покинут президент и главный исполнительный директор Марисса Майер, а также пятеро членов совета директоров, включая сооснователя Yahoo! Дэвида Фило.

По информации некоторых СМИ, новое название будет относиться только к холдинговой компании, а бренд Yahoo! сохранится.

Напомним, о предстоящей сделке в компании объявили в июле 2016 года. Verizon приобретет интернет-активы Yahoo! за $4,83 млрд, при этом доля Yahoo! в Alibaba Group под контроль Verizon не перейдет.

В рамках сделки под контроль Verizon перейдут сервис электронной почты Yahoo! Mail, сервис видеорекламы BrightRoll, сервис аналитики мобильных приложений Flurry, рекламный сервис Gemini и ряд других сервисов, объединенных порталом Yahoo. В будущем все эти активы будут интегрированы в бизнес ранее приобретенной Verizon компании AOL.

В декабре 2016 года Yahoo! заявила о кибератаке, в результате которой были украдены данные более 1 млрд пользователей.