Размер годовой прибыли Нацбанка будет известен в апреле 2017 года Правительство ожидает от НБУ перечисление 45 млрд гривен прибыли в госбюджет.

Фото: Julia Berezovska/ Press office NBU

Точная сумма прибыли Нацбанка в 2016 году будет названа в апреле 2017 года после завершения международного аудита финансовой отчетности центробанка. Об этом в интервью LB.ua сказал Дмитрий Сологуб, замглавы НБУ.

Прибыль НБУ должна быть перечислена в госбюджет, и правительство при составлении бюджета на 2017 год уже заложило туда 45 млрд гривен поступлений от Нацбанка. В то же время в самом НБУ эту сумму называли чрезмерной. В отчете о финансовой стабильности, опубликованном НБУ 13 декабря, было сказано, что "по осуществленным в ноябре оценкам, в текущем году прибыль НБУ может составлять около 35,5 млрд грн, которые должны пополнить бюджет 2017-го года". То есть разрыв между ожиданиями правительства и Нацбанка пока что составляет 9,5 млрд гривен.

Однако этот разрыв может сократиться, говорит Дмитрий Сологуб.

"Будет сформирована прибыль — будут перечислены деньги. Последний прогноз прибыли, который НБУ официально коммуницировал Минфину, составлял 35 млрд гривен, но ситуация меняется, курсы валют меняются, цена на золото меняется... Слишком много неизвестных. Окончательная сумма станет понятна только после завершения международного аудита финансовой отчетности НБУ, которая будет опубликована в апреле", - сказал замглавы Нацбанка.

В прошлом году Нацбанк перечислил в бюджет 38,16 млрд гривен прибыли за 2015 год.