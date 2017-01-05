Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
ГлавнаяЭкономикаГосударство

​Эксперимент на таможне принес 2 млрд гривен на ремонт дорог в 2016 году

Больше всего денег получила Львовская область.

​Эксперимент на таможне принес 2 млрд гривен на ремонт дорог в 2016 году
Фото: twitter.com/poroshenko

В 2016 году пять регионов Украины получили больше 2 млрд гривен на ремонт дорог в рамках эксперимента по перенаправлению сверхплановых таможенных поступлений.

Такие данные приводятся на сайте Львовской ОГА, которая была частью эксперимента.

Общая сумма поступлений от таможенных платежей на территории регионов Украины, где действовал эксперимент, составила 2,25 млрд грн. В частности, во Львовской области - 870 млн гривен, в Киеве - 597 млн гривен, в Черновицкой области - 316 млн гривен, в Одесской - 300 млн гривен и в Волынской - 167 млн гривен.

Напомним, эксперимент стартовал 1 сентября 2015 года и завершился 1 января 2017 года. Таможни Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей, а также Киева в ходе этого периода должны были направлять половину сверхплановых поступлений на строительство дорог на территории этих регионов.

20 декабря 2016 года Верховная Рада проголосовал за изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым эксперимент по финансированию ремонта дорог за счет сверхплановых таможенных сборов с 2017 года распространяется на все регионы страны.

Новости по теме:

Тэги: ремонт дорог
Реклама

Читайте в разделе

  • НБУ выкупил $68 млн ради стабильности курса (обновлено)
    НБУ выкупил $68 млн ради стабильности курса (обновлено)
    Чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривны и одновременно пополнить международные резервы, Национальный банк Украины 5 января провел аукцион по покупке валюты объемом до 100 млн долларов…
  • МЭРТ: сокращение лимита наличных расчетов снизит уровень теневой экономики
    МЭРТ: сокращение лимита наличных расчетов снизит уровень теневой экономики
    Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает, что запрет на расчеты наличными свыше 50 тыс. гривен приведет к сокращению теневой экономики на 2 процентных пункта. В первом полугодии…
  • "Укртатнафта" начала принимать азербайджанскую нефть
    "Укртатнафта" начала принимать азербайджанскую нефть
    На Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Укртатнафта") в конце декабря поступила первая партия нефти марки Azeri Light объемом 80 тыс. тонн. Об этом сообщается на сайте "Укртатнафты". "В целом…
  • Ложка меда
    У нас каждый четвертый работающий – бедный человек. Вот это реальный показатель уровня обнищания, вызванный тем, что правительство необдуманно повысило тарифы вдвое только в этом году.
  • Гривна на межбанке укрепилась на 48 копеек
    Гривна на межбанке укрепилась на 48 копеек
    Курс гривны на межбанковском валютном рынке, после снижения в предыдущий торговый день 29 декабря на 30 копеек, 4 января укрепился на 48 коп. до 26,70 UAH/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники…
  • Почему финансовая децентрализация пока не дала ожидаемых результатов
    Реальная финансовая децентрализация – это когда центр тяжести перераспределения доходов переходит на уровень территориальных общин. То есть цель финансовой децентрализации – максимизировать поступления…
  • 150 иностранных судов незаконно заходили в крымские порты в 2016 году
    150 иностранных судов незаконно заходили в крымские порты в 2016 году
    За период с 1 января по 31 декабря 2016 года 150 торговых судов под флагами иностранных государств (в том числе 49 под флагом не России) заходили в порты оккупированного Крыма - Евпатории, Севастополя…
  • СБУ изъяла $400 тыс. и слитки золота при обыске в агрохолдинге
    СБУ изъяла $400 тыс. и слитки золота при обыске в агрохолдинге
    Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой провела ряд обысков в одном из украинских агрохолдингов и изъяла крупные суммы валюты и слитки золота. Как сообщается на сайте СБУ, следственные действия…
  • Поступления от ЕСВ в 2016 году упали на 29%
    Поступления от ЕСВ в 2016 году упали на 29%
    Годовые поступления от единого социального взноса (ЕСВ), ставка которого в 2016 году была снижена с 36% до 22%, уменьшились на 29%. Как сообщается на сайте Государственного казначейства, в 2015 году поступления…
  • Что ждет экономику в 2017 году
    Что ждет экономику в 2017 году
    Цены пойдут вниз Цены в следующем году должны будут расти гораздо медленнее, чем в 2016. Нацбанк, который сейчас отвечает за уровень инфляции, поставил перед собой цель, чтобы она составила всего 8%…