​Эксперимент на таможне принес 2 млрд гривен на ремонт дорог в 2016 году Больше всего денег получила Львовская область.

Фото: twitter.com/poroshenko

В 2016 году пять регионов Украины получили больше 2 млрд гривен на ремонт дорог в рамках эксперимента по перенаправлению сверхплановых таможенных поступлений.

Такие данные приводятся на сайте Львовской ОГА, которая была частью эксперимента.

Общая сумма поступлений от таможенных платежей на территории регионов Украины, где действовал эксперимент, составила 2,25 млрд грн. В частности, во Львовской области - 870 млн гривен, в Киеве - 597 млн гривен, в Черновицкой области - 316 млн гривен, в Одесской - 300 млн гривен и в Волынской - 167 млн гривен.

Напомним, эксперимент стартовал 1 сентября 2015 года и завершился 1 января 2017 года. Таможни Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей, а также Киева в ходе этого периода должны были направлять половину сверхплановых поступлений на строительство дорог на территории этих регионов.

20 декабря 2016 года Верховная Рада проголосовал за изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым эксперимент по финансированию ремонта дорог за счет сверхплановых таможенных сборов с 2017 года распространяется на все регионы страны.