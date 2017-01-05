МЭРТ: сокращение лимита наличных расчетов снизит уровень теневой экономики Сейчас он составляет 38% от официального ВВП.

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Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает, что запрет на расчеты наличными свыше 50 тыс. гривен приведет к сокращению теневой экономики на 2 процентных пункта. В первом полугодии 2016 года ее уровень оценивался в 38% от официального ВВП.

Об этом говорится в заявлении МЭРТ.

В частности, снижение лимита наличных расчетов должно усложнить легализацию сомнительных или незаконных доходов за счет покупки ценностей, недвижимости или услуг высокой стоимости. Кроме того, такое ограничение должно способствовать существенному уменьшению наличных денег в обращении в пределах объемов, которые превышают текущие потребности потребителя.

"Решение не затронет интересы простых людей, поскольку более 90% ежедневных расходов украинцев сегодня меньше 50 тыс. грн. При этом нам удастся оздоровить экономику и финансовую систему Украины, что позволит избежать банковских шоков в будущем. Влияние такого решения на детенизации также трудно переоценить", - заявил по этому поводу глава министерства Степан Кубив.

Уровень "тени" рассчитывается несколькими методами, каждый из которых охватывает определенную сферу национальной экономики. Решение НБУ о снижении лимита отобразится на уровне теневой экономики по монетарному методу, который базируется на предположении, что при осуществлении субъектами хозяйствования и населением незарегистрированной экономической деятельности расчеты за товары, работы и услуги производятся с использованием наличных.

Сейчас уровень теневой экономики по монетарному методу находится на уровне 30%, после снижения лимита он должен снизиться на 4 процентных пункта. При этом интегральный показатель теневой экономики, который считается на основании всех методов, сократится на 2 п.п. с нынешних 38%.