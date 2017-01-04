Поступления от ЕСВ в 2016 году упали на 29% В 2015 году ЕСВ принес 185,7 млрд гривен, а в 2016-м - только 131,9 млрд гривен.

Фото: Макс Требухов

Годовые поступления от единого социального взноса (ЕСВ), ставка которого в 2016 году была снижена с 36% до 22%, уменьшились на 29%.

Как сообщается на сайте Государственного казначейства, в 2015 году поступления от ЕСВ составили 185,7 млрд гривен, а в 2016-м - уже только 131,9 млрд гривен.

Доходы государственного бюджета Украины в январе-декабре 2016 года составили 616,219 млрд грн, что на 15,2% больше, чем в 2015 году, но на 1,7% меньше, чем планировалось.

Напомним, в начале 2016 года в рамках налоговой реформы Украина существенно сократила ставку единого социального взноса до 22%.

Президент Петр Порошенко в октябре 2016 года заявил, что снижение ставки единого социального взноса стало самой эффективной налоговой реформой: "Мы можем утверждать, что этот эксперимент оправдал себя и потери бюджета были абсолютно минимальны".

При этом бывший министр финансов Украины, народный депутат Виктор Пинзеник в блоге на LB.ua писал, что никакой легализации доходов в результате снижения ЕСВ не произошло: "Эффект снижения ЕСВ нулевой. Хотя - почему нулевой? Украинских пенсионеров лишили источника выплаты пенсий".