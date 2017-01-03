"АрселорМиттал Кривой Рог", "Кернел" и "Каргилл" получили больше всего возмещения НДС в 2016 году За год государство вернуло экспортерам свыше 94 млрд гривен.

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Горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" и сельскохозяйственные компании "Кернел" и "Каргилл" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость в 2016 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

За 12 месяцев ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" получил 8 млрд гривен возмещения, ООО "Кернел-Трейд" - 6,8 млрд гривен, а ООО "АТ Каргилл" - 3,7 млрд гривен.

Также в топ получателей возмещения вошли Полтавский ГОК, Днепровский меткомбинат, "Азовсталь", "Запорожсталь", ММК им. Ильича, "Сантрейд" и "Нибулон".

В целом за год государство вернуло экспортерам свыше 94 млрд гривен НДС.

Напомним, казначейство публикует списки компаний, которым возмещают НДС, с мая 2014 года.

С 2017 года в Украина создается один реестр на возмещение НДС.