"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Чего стоит начать: истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Чего стоит начать: истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Шестая колонна
Шестая колонна
После войны
После войны
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Автопродажи в Украине в 2016 году увеличились на 41%

Самой популярной маркой среди украинцев была Toyota, моделью - KIA Sportage.

Автопродажи в Украине в 2016 году увеличились на 41%
Фото: sia-motorshow.com.ua

В 2016 году продажи новых легковых автомобилей в Украине составили 65,56 тыс. единиц, что на 41% больше по сравнению с 2015-м годом.

Об этом свидетельствуют подсчеты ассоциации "Укравтопром".

Самой популярной маркой среди украинцев была Toyota - 7668 первичных регистраций (+56% к 2015 году). На втором месте - Renault с результатом 6389 автомобилей (+52% к 2015 году). Третье место досталось Volkswagen 5001 автомобиль (+117% к 2015 году).

Далее идут: Skoda – 4 145 авто (+91%); KIA – 3 982 авто (+98%); Ford – 3 612 авто (+38%); Nissan – 3 444 авто (+29%); Hyundai – 3 396 авто (+33%); BMW – 3 073 авто (+70%); а замыкает лидерскую десятку – ЗАЗ, автомобили отечественного бренда выбрали 2 758 покупателя (-4%).

Самой популярной моделью в Украине оказалась KIA Sportage. В течении года было продано 2736 единиц этого автомобиля, что почти в 3 раза больше чем годом ранее.

Напомним, что в декабре 2016 года Минэкономики разработало порядок повышения пошлин на автомобили из ЕС для поддержки отечественной отрасли автомобилестроения.

При создании зоны свободной торговли с Евросоюзом Украина обязалась в течение десяти лет снизить ввозную пошлину на автомобили с 10% до 0%. МЭРТ предложил вернуть пошлину до уровня 10% при наличии трех условий: если годовой объем импорта легковых автомобилей из ЕС достигает 45 тыс. единиц, а его доля на внутреннем рынке превышает 20%; если объем импорта из ЕС за последние 12 месяцев превысит объем всех первичных регистраций легковых автомобилей за этот же период; если это причиняет вред отечественным автозаводам.

Новости по теме:

Тэги: статистика, Toyota, Renault, Volkswagen, автопродажи
Реклама

Читайте в разделе

  • Госбюджет на 2016 год недовыполнен по доходам на 1,7%
    Госбюджет на 2016 год недовыполнен по доходам на 1,7%
    Доходы государственного бюджета Украины в январе-декабре 2016 года составили 616,219 млрд грн, что на 15,2% больше, чем в 2015 году, но на 1,7% меньше, чем планировалось. Об этом свидетельствуют данные…
  • "Укроборонпром" готов развернуть масштабное производство патронов за 18 месяцев
    "Укроборонпром" готов развернуть масштабное производство патронов за 18 месяцев
    Концерн "Укроборонпром" готов развернуть масштабное производство боеприпасов в случае получения финансирования за 18 месяцев. Об этом на пресс-конференции во вторник сказал заместитель генерального директора…
  • Украина будет выпускать винтовку M16
    Украина будет выпускать винтовку M16
    Государственное предприятие "Укроборонсервис" и американская Aeroscraft подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает производство в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО. Как сообщается…
  • НБУ запретил расчеты наличными свыше 50 тыс. гривен
    НБУ запретил расчеты наличными свыше 50 тыс. гривен
    Национальный банк Украины с 4 января снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн. Об этом сообщается на сайте регулятора. Предельная сумма расчетов…
  • Добыча газа в Украине выросла до 20,2 млрд кубометров
    Добыча газа в Украине выросла до 20,2 млрд кубометров
    Добыча газа в Украине в 2016 году увеличилась на 1,5% - с 19,9 млрд до 20,2 млрд кубометров. Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза". Потребление газа сократилось на 4% - с 31,4 млрд кубометров до…
  • ​Мережа еко-крамничок "ПоплавОК" - лідер 2016 року
    Новости компаний
    ​Мережа еко-крамничок "ПоплавОК" - лідер 2016 року
    Президент асоціації Михайло Пересічний урочисто вручив Михайлу Поплавському диплом переможця, відзначивши, що мережа крамничок"ПоплавОК" є постійним постачальником якісної української екологічно чистої…
  • Страхование жизни еле теплится
    Страхование жизни еле теплится
    Плохая наследственность Накопительное страхование жизни знакомо многим украинцам старшего возраста. В советское время подобные страховки позволяли собрать крупную сумму к определенному возрасту, и люди…
  • Курс биткоина впервые за три года превысил $1000
    Курс биткоина впервые за три года превысил $1000
    Курс криптовалюты биткоин в начале января впервые за три года превысил отметку $1000. По состоянию на вечер воскресенья его стоимость составила $1022, что является рекордным показателем с декабря 2013…
  • WhatsApp прекратит поддерживать устаревшие устройства
    WhatsApp прекратит поддерживать устаревшие устройства
    С нового года мессенджер WhatsApp прекращает поддерживать работу приложения на устаревших, по мнению компании, мобильных платформах. Об этом сообщает русская служба Би-би-си. "WhatsApp перестанет поддерживать…
  • EX.UA возобновил работу на новом домене
    EX.UA возобновил работу на новом домене
    Cервис обмена файлами EX.ua восстановил свою работу на новом домене FEX.net. Об этом сообщается на странице веб-портала. "Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.net (File EXchange Network…