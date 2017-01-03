Украина будет выпускать винтовку M16 Подписан соответствующий меморандум с американской Aeroscraft.

Фото: dnpmag.com

Государственное предприятие "Укроборонсервис" и американская Aeroscraft подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает производство в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО.

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", в который входит "Укроборонсервис", первым проектом станет винтовка M16 модели WAC47. Она предусматривает возможность смены стволов, чтобы можно было использовать не только патроны натовского калибра, но и патроны, которые сейчас используются для автомата Калашникова.

Aeroscraft основана эмигрантом из Украины Игорем Пастернаком.

"M16-ый проект был задуман некоторое время назад, так как украинские Вооруженные силы, пограничники, Национальная гвардия переходят в будущем на стандарты НАТО. Переход на новое оружие - это модифицированный M16-ый, который сейчас называется M4-ый. Это стрелковое оружие, которое стоит на вооружении всех элитных войск НАТО", - заявил он на пресс-конференции во вторник.

Напомним, что в Украине уже производится система раннего выявления целей для контроля за границей в сотрудничестве с Aeroscraft. Первая из них была установлена в конце 2016 года в Мариуполе.

В октябре 2016 года "Укроборонсервис" и словацкая Grand Power S.R.O. подписали договор о совместном производстве пистолетов K100 и пистолетов-пулеметов K105 в Украине.